  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Turabi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Turabi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Turabi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Güncelleme:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında söylediği şarkıya ilişkin ''müstehcenlik'' suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılığın talebi üzerine Çamkıran hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Survivor yarışmasıyla adını duyuran ''Turbo Turabi'' lakaplı Turabi Çamkıran, şarkıcılığa adım atmıştı. Turabi, ''Wine Me Dine Me'' adlı şarkısıyla ortalığı kasıp kavurdu. Ancak İngilizce şarkının sözleri büyük tepki çekti. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamuoyunda sert eleştirilere neden olan bu şarkı ve video içeriğinin, genel ahlak kurallarını ihlal ettiği ve kadınları aşağılayıcı ifadeler içerdiği gerekçesiyle harekete geçti. Bakanlık, özellikle gençlerin ve çocukların psikolojik gelişimini olumsuz etkileyebileceği düşünülen bu içeriğin internet üzerinden yayılmasının toplum yapısını bozabileceğini belirtti.

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği,  Turabi’nin sosyal medyada büyük tepki çeken şarkısına erişim engeli kararı verdi.

Turabi ise şarkısının sözlerini değiştirerek yeni parçasını yayınladı. Turabi şarkısında tepki çeken sözleri sansürleyip yerlerine yeni sözler ekledi ve şarkının adını da "Kiss Me, Hug Me" olarak değiştirdi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Turabi Çamkıran hakkında kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki 'genel ahlakı bozucu' ve 'kadınları aşağılayıcı' ifadeler nedeniyle 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9'uncu Sulh Ceza Hakimliği, Çamkıran hakkında yakalama kararı verdi. 

DHA

Etiketler turbo turabi turabi çamkıran şarkı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Türkiye'nin en güvenli şehrini açıkladı Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Türkiye'nin en güvenli şehrini açıkladı Netanyahu ile görüşen Trump'tan Filistin için skandal ifadeler! Netanyahu ile görüşen Trump'tan Filistin için skandal ifadeler! Emekliler ''zam oranım az kaldı'' deyip TÜİK'i dava etti! Maaşlara ''dava zammı'' gelebilir! Emekliler ''zam oranım az kaldı'' deyip TÜİK'i dava etti! Maaşlara ''dava zammı'' gelebilir! Türkiye'nin en özel erkek berberinden akıl almaz görüntüler Türkiye'nin en özel erkek berberinden akıl almaz görüntüler Esra Ezmeci, sapkınlığını açıkça itiraf eden takipçisine ağzının payını verdi Esra Ezmeci, sapkınlığını açıkça itiraf eden takipçisine ağzının payını verdi Torununu altına boğan Kobra Murat'ın altınları başına dert oldu! Torununu altına boğan Kobra Murat'ın altınları başına dert oldu! Eşi tarafından aldatılan kadından mide bulandıran intikam Eşi tarafından aldatılan kadından mide bulandıran intikam İrem Derici'den kendi gibi çılgınca aşk ilanı! İlk gören Galatasaray formalı bir Quaresma sandı İrem Derici'den kendi gibi çılgınca aşk ilanı! İlk gören Galatasaray formalı bir Quaresma sandı Bu pazar seçim olsa... Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi anketinden dikkat çeken sonuçlar Bu pazar seçim olsa... Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi anketinden dikkat çeken sonuçlar Kar bastırdı çok sayıda ilimizde okullar tatil edildi Kar bastırdı çok sayıda ilimizde okullar tatil edildi
Suriye lirasının değerinde dikkat çeken değişim Suriye lirasının değerinde dikkat çeken değişim Konut kredisi faizleri düştü mü? İşte 1 milyon TL'nin aylık ödemesi... Konut kredisi faizleri düştü mü? İşte 1 milyon TL'nin aylık ödemesi... Sergen Yalçın'ın kardeşi hayatını kaybetti Sergen Yalçın'ın kardeşi hayatını kaybetti Ekrem İmamoğlu hakkında hapis ve siyasi yasak talebi Ekrem İmamoğlu hakkında hapis ve siyasi yasak talebi Danilo Zanna şefin İstanbul'daki restoranındaki adisyon ''yok artık'' dedirtti Danilo Zanna şefin İstanbul'daki restoranındaki adisyon ''yok artık'' dedirtti Eski milletvekilleri için çakar ve trafikte geçiş üstünlüğü CHP’li iki ismin mücadelesiyle onaylandı Eski milletvekilleri için çakar ve trafikte geçiş üstünlüğü CHP’li iki ismin mücadelesiyle onaylandı Survivor'da MasterChef kazası geçiren Ayşe'den bir kötü haber daha Survivor'da MasterChef kazası geçiren Ayşe'den bir kötü haber daha ''Türkiye Başsavcılığı’ kuruldu da haberimiz mi yok ?'' ''Türkiye Başsavcılığı’ kuruldu da haberimiz mi yok ?'' Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni için olay iddia Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni için olay iddia Sibirya soğukları ve kar yağışı başladı... Peki ne kadar sürecek ? Sibirya soğukları ve kar yağışı başladı... Peki ne kadar sürecek ?