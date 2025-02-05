Turabi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında söylediği şarkıya ilişkin ''müstehcenlik'' suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılığın talebi üzerine Çamkıran hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Survivor yarışmasıyla adını duyuran ''Turbo Turabi'' lakaplı Turabi Çamkıran, şarkıcılığa adım atmıştı. Turabi, ''Wine Me Dine Me'' adlı şarkısıyla ortalığı kasıp kavurdu. Ancak İngilizce şarkının sözleri büyük tepki çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamuoyunda sert eleştirilere neden olan bu şarkı ve video içeriğinin, genel ahlak kurallarını ihlal ettiği ve kadınları aşağılayıcı ifadeler içerdiği gerekçesiyle harekete geçti. Bakanlık, özellikle gençlerin ve çocukların psikolojik gelişimini olumsuz etkileyebileceği düşünülen bu içeriğin internet üzerinden yayılmasının toplum yapısını bozabileceğini belirtti.

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi’nin sosyal medyada büyük tepki çeken şarkısına erişim engeli kararı verdi.

Turabi ise şarkısının sözlerini değiştirerek yeni parçasını yayınladı. Turabi şarkısında tepki çeken sözleri sansürleyip yerlerine yeni sözler ekledi ve şarkının adını da "Kiss Me, Hug Me" olarak değiştirdi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Turabi Çamkıran hakkında kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki 'genel ahlakı bozucu' ve 'kadınları aşağılayıcı' ifadeler nedeniyle 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9'uncu Sulh Ceza Hakimliği, Çamkıran hakkında yakalama kararı verdi.

DHA