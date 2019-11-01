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  3. 01 Kasım 2019 09:31

Turabi, War of the Worlds yarışmasında ortalığı birbirine kattı

ABD'de yayınlanan “War of the Worlds” yarışmasının geçen yılki şampiyonu olan Turabi Çamkıran bir diğer yarışmacı ile kavga ederek 1 milyon dolar büyük ödüllü yarışmadan çekildi.

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Daha önce Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran geçtiğimiz yıl dünyanın farklı ülkelerinden yarışmacıların olduğu 'Dünyalar Savaşı' programında da şampiyon olmuştu. War of the Worlds adıyla Amerika'da oldukça ünlünen yarışmaya bu yıl bir kez daha katılan Turabi Çamkıran, yaşadığı büyük kavganın ardından yarışmadan çekilme kararı aldığını duyurdu.

İŞTE TURABİ'NİN AÇIKLAMASI


Turabi Çamkıran, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla yaşadıklarını şöyle açıkladı;

"Onurum 1.000.000$‘dan daha önemli. Eve kendi isteğimle dönüyorum. (Diskalifiye diye bir şey yok!) Çünkü bu kavgadan sonra yarışma evine dönersem, etrafta korumaların olmadığı zaman o tavuğun bütün kemiklerini kırarım." dedi.

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