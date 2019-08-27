Turabi, yarışma programları sayesinde köşeyi döndü

Türkiye'nin Survivor yarışmasıyla tanıdığı Turabi Çamkıran, son 5 yılda katıldığı birbirinden zor yarışmalarla adından söz ettirmeyen devam ediyor. Şimdilerde Amerika'da yayınlanan The Challenge yarışmasında ülkemizi temsil edecek olan Turabi, bu zamana kadar katıldığı yarışmalardan toplam 7 milyon TL kazandı.

500 TL'YE DANSÇILIK YAPIYORDU

2006 yılında gece kulüplerinde geceliği 500 TL'ye dansçı olarak çalışan Turabi Çamkıran, 2014-2015 yıllarında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor adlı yarışmaya katıldı. Burada iki kere şampiyon olan Turabi, 2 milyon TL ve bir ev kazandı.

5 MİLYON TL KAZANDI

Turabi, geçtiğimiz Mayıs ayında The Challenge'da Türkiye'ye temsil ederek toplamda 5 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. Zorlu yarışlarla sıkça adından söz ettiren Turabi, 28 Ağustos'ta başlayacak olan The Challenge'da ikinci kez yarışacak.

"RAKİPLERİMİ GÖRDÜM, SON DERECE ŞANSLIYIM"

Amerikan-İngiliz ortak yapımı 'The Challenge'da vaat edilen para bu kez 6 milyon TL. Antrenmanlarını Tayland ve Los Angeles'ta yapan Turabi "Rakiplerimi gördüm, karşılarında son derece şanslıyım. Allah izin verirse bu yarışmayı da kazanacağım" dedi.