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  3. Türk lirasını tuvalete atıp sifonu çektiği videoyu paylaşmıştı: Sosyal medya fenomeni serbest

Türk lirasını tuvalete atıp sifonu çektiği videoyu paylaşmıştı: Sosyal medya fenomeni serbest

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Cinsiyet değiştirme ve estetik operasyonlarıyla adından sıkça söz ettiren Mika Can Raun, 100 lirayı klozete attığı anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması tepki çekmişti. TikTok paylaşımdan sonra gözaltına alınan Raun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Mika Can Raun, 100 lirayı klozete atarken çektiği videoyu TikTok hesabından paylaştı. Görüntülerin ardından İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan Mika Can Raun'u gözaltına aldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Sağlık kontrolünün ardından emniyete getirilen Raun, polisteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Savcılık ifadesinden sonra adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mika, hakimlik tarafından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Mika Can Raun hakimlikteki ifadesinde, "Benim zaten kendimle bile dalga geçtiğim mizah şeklim vardır. Ben sorduğunuz 100 TL'lik banknotu klozete atmadım. Sifonu çektiğim yönünde bir algı oluşmuş ise de hemen arkasından çektiğim video ile böyle bir durum olmadığını söyledim. Ben Türkiye Cumhuriyetine yönelik herhangi bir saygısızlık veya suç işleme kastıyla hareket etmedim. Atatürk'e veya milli değerlerimize yönelik hakaret etme gibi bir kastım olamaz. Zaten olmadığını da video çekerek anlattım. Bu olay tamamen yalan haber başlıklarıyla bu hale getirildi" ifadelerini kullandı. 

Etiketler mika raun kontrol
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