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Türk müziğinin çınarı Edip Akbayram'ın vasiyeti ortaya çıktı

Türk müziğinin çınarı Edip Akbayram'ın vasiyeti ortaya çıktı
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Dün hayata gözlerini yuman Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Edip Akbayram'ın yıllar önce verdiği röportajda cezane töreniyle ilgili açıkladığı vasiyeti ortaya çıktı.

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Türk müziğinin özgün sesi, güçlü yorumu, duygusal şarkıları ve mütevazı kişiliğiyle kalplerde yer etmeyi başaran Edip Akbayram 75 yaşında çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Geçirdiği zatürre hastalığı nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören sanatçı Edip Akbayram, taburcu edildikten sonra evinde düşmesi sonucu 9 Ocak'ta yeniden hastaneye kaldırıldı. İç kanama geçirdiği belirlenen sanatçı, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alınarak tedavisine başlandı. 52 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Edip Akbayram, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün saat 19.30'da çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

Akbayram yarın düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda saat 11.00'de düzenlenecek anma töreninin ardından, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçı daha sonra Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Edip Akbayram'ın yıllar önce verdiği bir röportajda cenaze töreniyle ilgili şu ifadeleri kullandığı ortaya çıktı:

"Beni seven, son yolculuğuma uğurlayacak dostlarımın, arkadaşlarımın içinden geçen düşüncelerdir. İster alkışlarla gönderirler, ister çiçeklerle gönderirler, ister hiçbir şey yapmayarak gönderebilirler. Bu o anki bir doğaçlama olayıdır yani."

Edip Akbayram'ın son görüntüleri ve son röportajı yayınlandıEdip Akbayram'ın son görüntüleri ve son röportajı yayınlandıMagazin

 

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