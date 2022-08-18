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Türk Onlyfans fenomeni milli futbolcunun mesajını ifşa etti

Türk Onlyfans fenomeni milli futbolcunun mesajını ifşa etti

Onlyfans fenomeni Gizem Bağdaçiçek, sosyal medyada kendisine gelen ''Ne zaman görüşeceğiz?'' mesajını paylaştı. Bağdaçiçek'in takipçileri mesajın milli takımda forma giyen Berat Ayberk Özdemir'e ait olduğu iddia edildi.

Son dönemde Onlyfans sitesi üzerinden paylaştığı içeriklerle gündeme gelen Gizem Bağdaçiçek, Twitter hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Bağdaçiçek paylaşımında, kendisine mesaj atan bir kişiyi ifşa etti.

"NE ZAMAN GÖRÜŞECEĞİZ"
Bağdaçiçek'in paylaştığı fotoğrafta bir kullanıcının "Ne zaman görüşeceğiz?" mesajı attığı görüldü. Genç kadının takipçileri ise mesajı atan kişinin profil fotosundan yola çıkarak şahsın, milli futbolcu Berat Ayberk Özdemir olduğunu öne sürdü.

FENERBAHÇELİ BRUMA'DAN GİZEM BAĞDAÇİÇEK'E MESAJ

Gizem Bağdaçiçek, Fenerbahçe'de forma giyen ünlü futbolcu Bruma’nın mesajını da ifşa etmişti. 

 

Etiketler onylfans gizem bağdaçiçek
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