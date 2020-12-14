Türk Rock müziğinin efsane ismi hayatını kaybetti

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Türk Rock müziğinin efsane isimlerinden Erkut Taçkın'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Uzun zamandır kanser tedavisi gören Taçkın, bugün evinde hayatını kaybetti.
78 yaşındaki müzisyen Türk rock müziğinin ilk temsilcilerindendi.
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