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  3. 14 Aralık 2020 17:29

Türk Rock müziğinin efsane ismi hayatını kaybetti

Türk Rock müziğinin ilk temsilcilerinden olan usta müzisyen Erkut Taçkın 78 yaşında hayatını kaybetti.

Türk Rock müziğinin efsane ismi hayatını kaybetti
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Türk Rock müziğinin efsane isimlerinden Erkut Taçkın'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Uzun zamandır kanser tedavisi gören Taçkın, bugün evinde hayatını kaybetti.

78 yaşındaki müzisyen Türk rock müziğinin ilk temsilcilerindendi.

erkut taçkın
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