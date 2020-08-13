Türk sinema ve tiyatro dünyasının acı kaybı

83 yaşındaki tiyatro,sinema ve dizi oyuncusu Meral Niron Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Niron'un vefatıyla ilgili ailesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sanatçı dostları sosyal medya hesaplarından Niron'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rus yazar Maksim Gorki'nin Ana oyununda, anayı ilk Meral Niron oynamıştı. Sarper Özsan'ın bestelediği 1 Mayıs Marşı da ilk olarak bu oyunda seslendirilmişti.

Meral Niron kimdir?

1937 yılında İzmir'de doğan Meral Niron, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur.

İzmir radyo tiyatrosunda başladığı sanatçılık yaşamını pekçok özel tiyatroda sürdürdü. 1987 yılında devlet tiyatrosu kadrolu personeli oldu. Ayrıca birçok dizi ve filmde görev aldı.

1986 yılında senaryosu ve yönetmenliği Ülkü Erakalın'dan olan ve şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan "Acıların Kadını" adlı sinema filminde; Bergen, Yalçın Gülhan, Asuman Arsan ile birlikte oynadı.

1993 – 1999 yılları arasında yayınlanan "Ferhunde Hanımlar" adlı dizide başrollerinde Beyhan Saran, Baykal Saran, Güven Hokna, Melek Baykal, Şahap Sayılgan, İpek Çeken, Tamer Karadağlı, Ayşe Nil Şamlıoğlu, Hatice Aslan, Turgay Tanülkü, Volkan Ünal ve Meral Niron oynadı.

2000 - 2008 yılları arasında "Bizim Evin Halleri" adlı dizide Beyhan Saran, Emel Göksu, Ayşe Nil Şamlıoğlu, Şahap Sayılgan, İpek Çeken, Ergün Uçucu, Sezin Akbaşoğulları ile birlikte rol aldı.

6 Şubat 2012 tarihinde tiyatro ve sinema oyuncusu Sadri Alışık anısına verilen tiyatro ödüllerinden Onur Ödülünün sahibi oldu.

Filmleri ve Dizileri :

2011 - Firar (Nine) (TV Dizisi)

2011 - Dürüye'nin Güğümleri (Nine) (TV Dizisi)

2009 - 2013 - Deniz Yıldızı (Zarife Teyze) (TV Dizisi)

2000 - 2008 - Bizim Evin Halleri (Sakız) (TV Dizisi)

1993 - Yukarı Karakısık (TV Dizisi)

1993 - 1999 - Ferhunde Hanımlar (Şükufe) (TV Dizisi)

1990 - Baharda Hüzün (Neşe'nin annesi) (Sinema Filmi)

1989 - Ayaşlı ve Kiracıları (TV Dizisi)

1986 - Hayroş (Sinema Filmi)

1986 - Guguk Kuşu / Aşka Zaman Yok (Sinema Filmi)

1986 - Düğüm (Sinema Filmi)

1986 - Acıların Kadını (Yalçın'ın Eşi) (Sinema Filmi)

1985 - Altın Kızlar (Estelle Getty Seslendirmesi) (TV Dizisi)

1983 - Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe (Sinema Filmi)

1983 - Açık Denizlere Aganta (TV Filmi)

1978 - Sürü (Sülo'nun Karısı) (Sinema Filmi)

Ödülleri :

2012 - İkinci Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri - Onur Ödülü

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

2010 - Yaban (oyun) : Berkun Oya - Ankara Devlet Tiyatrosu

2009 - Kahramanlar Öldü mü? - Refik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu

2004 - Nafile Dünya : (Oktay Arayıcı) - Ankara Devlet Tiyatrosu

2003 - Çiçekleri Sarı Kıza Yedirdim : Nihat Genç - Ankara Devlet Tiyatrosu

2003 - Gerçek Kurbanın Acısı : Erhan Gökgücü - Ankara Ekin Tiyatrosu

1997 - Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu

1994 - Savaş Baba : Yakovos Kambanellis - Ankara Devlet Tiyatrosu

1992 - Hüzün Coşkusu Altındağ : Yaşar SeymenAdem Atar - Ankara Devlet Tiyatrosu

1988 - Çil Horoz (oyun) : Oktay Arayıcı - Trabzon Devlet Tiyatrosu

1987 - Kısmet (oyun) : Erhan Gökgücü - Trabzon Devlet Tiyatrosu

1987 - Boş Beşik : Necati Cumalı - Trabzon Devlet Tiyatrosu

1986 - Rummuz Göncagül : (Oktay Arayıcı) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1985 - Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu

1983 - Taziye : (Murathan Mungan) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1983 - Galile'nin Yaşamı : (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1982 - Yaz Misafirleri : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1981 - Küçük Adam Ne Oldu Sana : (Hans Fallada) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1981 - Rumuz Goncagül : (Oktay Arayıcı) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1980 - Hikaye-i Mahmut Bedrettin : (Mehmet Akan) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1979 - Ferhat ile Şirin : (Nazım Hikmet) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1979 - Oyun Nasıl Oynanmalı : (Vasıf Öngören) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1978 - Tak-Tik : (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1977 - Akıllı Hayvanlar : (Ahmet Tünel) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1976 - Komün Günleri : (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu - Ankara Sanat Tiyatrosu

1976 - İşçi (oyun) : (Ömer Polat) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1975 - Nereye Payidar : (Bilgesu Erenus) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1974 - Dimitrof : Hedda Zinner - Ankara Sanat Tiyatrosu

1974 - Ana : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1972 - El Kapısı (Bilgesu Erenus) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1972 - 403.Kilometre : (İsmet Küntay) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1972 - Evler Evler : (İsmet Küntay) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1971 - Hitler Rejiminin Korku ve Sefaleti : (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu

