Türk sinemasının usta oyuncusu Salih Güney'i ''jigolo'' ilan ettiler

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Salih Güney, doğum tarihini yanlış yazan ve kendisinden "jigolo" diye bahseden Türk Vikipedi'ye tepki gösterdi.

Geçen gün Nişantaşı'nda görüntülenen Salih Güney, Türk Vikipedi'ye isyan etti.

Güney "Troller var malum. Bizi topluma karşı liyakatsiz göstermek için mücadele veriyorlar. Bu çok çirkin. Dünyanın her yerinde insanlar sanatçılarına sahip çıkar, hele biraz da yaşı ilerlemişse. Bizde tam tersi. Mesele benim doğum tarihim 1 Ocak 1945. Türk Vikipedi'de 1943 yazıyor. Kardeşim neden 1945 değil, 1943 yazıyorsun? Avukatım vasıtasıyla nüfus kağıdımı ilettim ancak hâlâ 1943 yazıyor" dedi.Kendisi için "jigolo" tanımlaması yapılmasına da çok üzüldüğünü söyleyen usta oyuncu, "16 yaşındayken Amerikalı bir kadınla ilişkim olmuştu. Konservatuar talebesiydim, kadın bana bir şeyler aldı. Bir röportajımda anlatmıştım. Vikipedi benden jigolo diye bahsetmiş. Beni onere edeceğine ucuz şeyler peşinde" diye konuştu.