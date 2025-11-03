  1. Anasayfa
Türk tiyatrosunun efsane ismi Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Güncelleme:

Usta oyuncu ve tiyatro yönetmeni Ahmet Gülhan, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Türk tiyatrosunun usta ismi Ahmet Gülhan, hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncu Umut Oğuz sosyal medya hesabından duyurdu. 

Oğuz, "Türk tiyatrosunun en önemli oyuncularından biri, Devekuşu Kabare’nin kurucularından, bilgi deryası güçlü yönetmen, beni sahnede izleyip oyuncu eden, hayatıma her dokunuşunda kendimi bulduğum efsane adam, manevi babam Ahmet Gülhan’ı kaybettik. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu ve tiyatro yönetmeni Ahmet Gülhan, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Sahne ve televizyon dünyasına unutulmaz eserler bırakan Gülhan, “Mesela Muzaffer” ve “Şüpheli Şemsettin” dizileriyle hafızalara kazınmıştı.

AHMET GÜLHAN KİMDİR

1940 yılında İstanbul'da doğdu. Tophane Erkek Sanat Okulu Endüstri Motor Bölümü'nden mezun olduktan sonra Akşam Teknik Okulu Makine Bölümü'nü bitirdi. Öğrenimi sırasında futbol ve atletizm ile ilgilendi. Fenerbahçe Spor Kulübü atletizm takımına girdi. 1957-1959 yılları arasında 400 metre ve 400 metre engellide gençler şampiyonu oldu. 1960 Olimpiyat takımına seçildi.

Öğrenciliği sırasında Milli Türk Talebe Birliği'ne girdi; İcra Konseyi Başkanı olarak tiyatro ve spordan sorumlu idi. Tiyatroya başlaması, öğrenciliği sırasında rahatsızlanan bir oyuncunun yerine "Duvarların Ötesinde" adlı oyunda sahneye çıkması ile oldu. Öğrenci tiyatrosunda amatör olarak oyunculuğa devam etti. Onu izleyen Cahide Sonku'nun teklifi ile, Cahit Irgat ile kurdukları turne tiyatrosunda "Taşra Kızı" adlı oyunla profesyonel oyunculuğa başladı.

"HABABAM SINIFI" OYUNUNDA ROL ALDI

1965 yılında Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda ilk defa sahnelenen Rıfat Ilgaz'ın "Hababam Sınıfı" oyununda rol aldı. 1965-1967 yılları arasında yedek subay öğretmen olarak Mardin'de askerlik hizmetini yaptı, bu dönemde Halk Eğitim Merkezi'nde yedi oyun sahneye koydu, üçünde oynadı.

1967'de Haldun Taner'in bir kabare tiyatrosu kurma önerisi üzerine Ulvi Uraz Tiyatrosu'ndan arkadaşları Zeki Alasya ve Metin Akpınar'la birlikte dört ortak olarak Türkiye'nin ilk kabare tiyatrosu olan Devekuşu Kabare'yi kurdular. İlk olarak "Vatan Kurtaran Şaban" oyununu sahnelediler. Gülhan, tiyatronun yöneticiliğini ve organizasyonunu üstlendi; kabare tiyatrosunu yakından tanımak için her sene kabare tiyatrolarını izlemek üzere Almanya'ya gitti Haldun Taner ve Zeki Alasya'nın birlikte yazdığı, "Devekuşu Tiyatrosu"nun 1970 yılında sahnelediği "Asronot Niyazi" adlı oyun, yönettiği ilk oyun oldu.

DEVEKUŞU KABARE'DEN TEF KABARE'YE...

1974'te oyuncu Gülümser Gülhan ile evlendi. 1978'de Haldun Taner ile birlikte Devekuşu Kabare'den ayrılıp 1980'de Tef Kabare'yi kurdu. Tef Kabare'nin ilk oyunu, Haldun Taner'in şiir, fıkra ve skeçlerinden oluşturduğu, Ahmet Gülhan'ın yönettiği “Hayırdır İnşallah” idi. Uğur Yücel ve Necati Bilgiç'in de yer aldığı topluluk, Haldun Taner'in Berlin Üniversitesi'nde ders vermek üzere Almanya'ya gitmesinden sonra 1981'de dağıldı. Gülhan, Dostlar Tiyatrosu'nda çalıştı.

1986'dan itibaren tiyatroda oyuncu olarak rol almadı, "Demokrasi Gemisi" (1990), "Medya Medya Nereye" (2000), "Matrak Ailem" (2004) gibi oyunlar sahneye koydu. TRT için "Şüpheli Şemsettin", "Mesela Muzaffer", "Hak Dostum" (Ramazan programı), "Bir Kadın Bir Erkek", adlı yapımları üretti. 2000'li yıllarda "Biz Size Aşık Olduk", "Sev Kardeşim", "Cümbür Cemaat Aile" gibi yapımlarda rol aldı.

Sinemada "Günahını Ödeyen Adam" (1969), "Sevgili Bebeklerim" (1987), "Suluboya" (2009), "Yeni Hayat" (2015), "Çalgı Çengi İkimiz" (2016), "Kardeşim Benim" (2016) adlı filmlerde oynadı.

Tiyatroda mesleki örgütlenme için emek verdi, tiyatro oyuncuları sendikası kuruluşunda rol aldı; Tiyatro Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı.

