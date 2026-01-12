Türk tiyatrosunun efsane ismi yaşamını yitirdi
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Koray Ergun 68 yaşında hayatını kaybetti.
Behzat Ç. ve Teşkilat gibi yapımlarda da rol alan Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Koray Ergun, 68 yaşında hayatını kaybetti.
Koray Ergun, Türk tiyatro, sinema ve dizi dünyasının tanınmış oyuncularından ve seslendirme sanatçılarından biridir. Genellikle yan rollerdeki güçlü performansı ve karakteristik ses tonuyla tanınıyordu.
Kariyeri ve Eğitimi
Koray Ergun Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunuuydu. Ergun özellikle komedi ve dram türündeki projelerde canlandırdığı kendine has karakterlerle tanınıyordu.
Sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda dublaj sanatçısı olarak da sektöre büyük emek veren Ergun pek çok yabancı film ve çizgi film karakterine sesiyle hayat vermişti.
