Türk yönetmenden skandal YPG filmi !

Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın, Instagram hesabı üzerinden yeni projesiyle ilgili bir duyuru yaptı. Akın'ın yeni projesi terör örgütü YPG'li teröristlerle ilgili olacak.

Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın, terör örgütü YPG hakkında bir proje yapacağını duyurdu.

Daha önce de 'Kesik/The Cut' filmiyle Ermeni Soykırımı'na odaklandığı filmiyle tepki çeken Akın, Instagram hesabından kadın bir teröristin resminin olduğu posteri 'yeni proje' ve 'direniş' etiketleri ile paylaştı.



Posterde, "IŞİD ez. YPG ve YPJ'li özgürlük savaşçılarını destekle. Rojava'daki demokratik devrimi savun" yazıyor.