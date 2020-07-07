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  3. 07 Temmuz 2020 10:41

Türkan Şoray, kardeşinin fotoğrafını paylaştı

Türk sinemasının efsanelerinden Türkan Şoray, kameralardan uzak bir hayat süren kız kardeşi Figen Çevik Gezer ile fotoğrafını paylaştı.

Türkan Şoray, kardeşinin fotoğrafını paylaştı
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Özel hayatını yıllardır basından uzak yaşayan Türkan Şoray, yıllar sonra kural bozdu. Şoray, kameralardan uzak tuttuğu kız kardeşi Figen Çevik Gezer ile bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak hayranlarıyla tanıştırdı.

"KARDEŞ GİBİSİ YOK"
Türkan Şoray, Nazan Şoray'ın dışında bir kardeşi daha olduğunu önceki gün Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Şarkıcı olan Nazan Şoray'dan küçük bir de Figen adında kız kardeşi olan Türkan Şoray, pandemi nedeniyle görüşemediği kardeşleriyle bol bol hasret giderdi. O buluşma anını da sosyal medya hesabından yayımlayan Türkan Şoray, "Üç kardeş bir arada. Kardeş gibisi yok" ifadelerini kullandı. Şoray kardeşlerinin birbirlerine olan benzerlikleri de dikkatlerden kaçmadı.

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