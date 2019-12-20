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  3. 20 Aralık 2019 13:53

Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın efsane filmi dizi oluyor

Beyazperdede yayınlandığı günlerde çok ses getiren Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı Baraj filmi dizi oluyor. Proje, FOX TV'de yayınlanacak.

Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın efsane filmi dizi oluyor
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Türkan Şoray, Tarık Akan ve Nasır Melek’in başrollerini oynadığı Baraj filminin aynı adı taşıyan dizi versiyonunun kanalı ve yönetmeni belli oldu. Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal önceki yaz diziyi Fatih Aksoy’la beraber çekmek için harekete geçmiş ancak istenilen cast kurulamayınca proje rafa kaldırılmıştı.

TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 2020 sezonu için dizi yeniden gündeme alındı. Fatih Aksoy “Baraj” dizisi için FOX’la el sıkıştı. Dizinin günümüze uyarlanan senaryosunu Hasan Tolga Pulat kaleme almaya başladı. Bu arada Pulat’ın aynı zamanda yönetmen koltuğuna oturacağı öğrenildi.

Dizinin oyuncu kadrosu için de cast görüşmeleri devam ediyor.

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