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Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal uyuşturucu testi için sessizliğini bozdu

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal uyuşturucu testi için sessizliğini bozdu
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında, Adli Tıp Kurumu test sonucu pozitif çıktığı iddia edilen Yağmur Ünal sessizliğini bozdu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sanat ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerine yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu raporları açıklandı. Soruşturma kapsamında test veren isimlerden Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'ın test sonucunun pozitif çıktığı iddia edildi. 

Yağmur Ünal İddiaları Reddetti

Hakkındaki tüm iddiaları asılsız bularak reddeden Ünal, adalete olan güveninin tam olduğunun altını çizdi. Ünal yaptığı açıklamada, "Hakkımda çıkan ve gerçeği kesinlikle ve kesinlikle yansıtmayan haberleri büyük bir şaşkınlıkla öğrendik. Resmi kurumlardan gelen sonuçlara henüz tarafımızca ulaşılmadı. Ortada büyük bir yanlışlık olduğunu umuyorum ve en kısa sürede gerçeğin net bir şekilde ortaya çıkacağına tüm kalbimle inanıyorum." dedi.

Yeniden test yaptıracağını belirten Ünal, "Bu durumun aydınlatılması için gerekirse kendi insiyatifimle yaptırdığım özel testlerin sonuçları geldiğinde, bunları da kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşacağım. Bu zorlu süreçte her zaman yanımda olan canım aileme, güzel arkadaşlarıma ve destek mesajları atan herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. 

Ünlülerin uyuşturucu testi sonuçları açıklandı: 7 ismin testi pozitif!Ünlülerin uyuşturucu testi sonuçları açıklandı: 7 ismin testi pozitif!Magazin

 

Haber3.com Haber Merkezi

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Etiketler Türkan Şoray yağmur ünal uyuşturucu testi
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