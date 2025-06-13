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Türkiye bir değerini daha kaybetti: Ünlü oyuncu vefat etti

Türkiye bir değerini daha kaybetti: Ünlü oyuncu vefat etti
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan oyuncu, programcı, sunucu ve yönetmen Hüseyin Goncagül’ün (70) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Geçirdiği kalp ameliyatı sonrasında yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Hüseyin Goncagül, yaşamını yitirdi. Hüseyin Goncagül'ün vefat haberini, Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk tiyatrosunun kıymetli ismi, gönüllerde iz bırakan sanatçı Hüseyin Goncagül’ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tiyatrodan radyo ve televizyona, çocuklara yönelik kültürel üretimlerden eğitime kadar uzanan çok yönlü çalışmalarıyla milletimizin hafızasında müstesna bir yer edinen sanatçımız, zarafeti, duruşu ve gönül diliyle gönülleri fethetmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" denildi. (DHA)

DHA

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Etiketler Hüseyin Goncagül vefat ünlü sanatçı
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