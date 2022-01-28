Türkiye donarken, Şevval Şahin ip bikinisiyle jet-ski şovu!

Yılbaşını Kolombiya'da geçirdikten sonra Miami'ye dönen ünlü model Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Siyah ipli bikinisiyle pozlarını paylaşan Şahin, jet-ski kullandığı anları da Instagram hesabından yayınladı.

Bikinili pozlarına, "Winter mornings be like..." (Kış sabahları böyle olsun) notunu düşen Şahin'e yorum ve beğeni yağdı.

Fit vücudu ile dikkat çeken Şahin'e bazı takipçilerinin "Çok zayıfsın biraz yemek ye" şeklinde yorum yapması dikkatlerden kaçmadı.

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Mankenlik yapan Şevval Şahin, 1999 İstanbul doğumludur. Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Şevval Şahin, Fashion Marketing bölümü öğrencisidir. Türkiye güzeli seçildikten sonra estetikli olduğu belirlenen ve estetikli olması nedeniyle Miss Turkey 2018 birinciliği çok tartışılan Şevval Şahin'in İngiltere'de tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Şu an ise Şevval Şahin bir süredir lüks yaşam tarzıyla bilinen Yiğit Marcus Aral ile birlikte hayat sürüyor.

Türkiye güzeli olan Şevval Şahin 1,82 boyundadır.