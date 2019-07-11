Türkiye'de konser verecek olan JLO'nun istekleri pes ettirdi

6 Ağustos'ta Antalya'da sahne alacak Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez daha gelmeden kulis isteklerini sıraladı. Şarkılarının yanı sıra dikkat çeken danslarıyla da hayranlarını mest edecek olan 49 yaşındaki sanatçının kulis istekleri ise yok artık dedirtti.

7 sene sonra Türkiye'ye gelecek olan Jennifer Lopez, 6 Ağustos tarihinde Antalya'da konser verecek. Bu büyük organizasyonun perde arkasında ise ünlü şarkıcının kulis istekleri de bulunuyor. Lopez'in konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı. Konseriyle Antalya'yı sallayacak olan Jennifer Lopez'i dinlemenin bedeli 2 bin lira.

Jennifer Lopez'in kalacağı Kral Villası'nın bir gecelik ücreti ise 25 bin TL. Ünlü şarkıcının istekleri oldukça şaşırtıcı olsa da, çoğu ünlüden daha normal isteklerde bulunmuş.

İŞTE JENNIFER LOPEZ'İN KULİS İSTEKLERİ

-Villanın sıcaklığı tam 14 derece olacak.

-Villanın tamamı beyaz renkte dekore edilecek.

-Mumlar, greyfurt ve limon çiçeği kokulu olacak ve yatak odasında beyaz gül ve zambak bulunacak.

-Çikolata, kurabiye, cips ve meyvesi asla eksik edilmeyecek ve yemekleri de villada özel olarak hazırlanılacak.

-Son olarak, villada özel bir spor salonu olacak.

