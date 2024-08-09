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Türkiye'den ülkesine dönen ünlü model gözaltına alındı

Türkiye'den ülkesine dönen ünlü model gözaltına alındı
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Türkiye'de estetik operasyon geçiren İngiliz model Katie Price, ülkesine döner dönmez havalimanında gözaltına alındı.

Yüz gerdirme operasyonu yaptırdığı Türkiye'den oyuncu sevgilisi JJ Slater ile beraber dönen İngiliz televizyon yıldızı ve model Katie Price, hakkında açılan borç davasının duruşmasına katılmadığı suçlamasıyla havalimanında polis tarafından gözaltına alındı.

YÜZÜ ŞİŞ VE BANDAJLIYDI

Modelin yüzü şiş ve bandajlı halde gözaltına alındığını gösteren görüntüler basına yansıdı. 31 yaşındaki sevgilisi ise valizleri alarak havalimanından ayrıldı. Dün geceyi nezarette geçiren Price, bugün mahkemeye çıkacak.

DURUŞMAYA KATILMADI

2019'da iflas ettiğini duyuran Price'ın geçen ay iflas davasının duruşmasına katılması gerekiyordu ancak ünlü isim estetik yaptırmak için sevgilisi ve oğluyla Türkiye'deydi.

Etiketler katie price gözaltı estetik türkiye
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