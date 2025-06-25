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Türkiye'nin 6 yıllık yakışıklı oyuncu - güzel yönetmen aşkı bitti

Türkiye'nin 6 yıllık yakışıklı oyuncu - güzel yönetmen aşkı bitti
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Çift Kişilik Oda adlı dizide Devrim Özkan ile başrolde yer alan Ulaş Tuna Astepe'nin yönetmen Cansu Baydar’la yaklaşık 6 yıl süren birlikteliği sona erdi.

Karadayı, Analar ve Anneler, Sen Anlat Karadeniz, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı gibi yapımlarda rol alan ve şimdilerde de Çift Kişilik Oda gibi dizisinin başrollerini Devrim Özkan ile paylaşan Ulaş Tuna Astepe yönetmen sevgilisiyle birlikteliğini noktaladı.

Ulaş Tuna Astepe yaklaşık 6 yıldır yönetmen Cansu Baydar’la aşk yaşıyordu.

Ancak gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü çiftin birliktelikleri geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız sona erdi.

Herkesin nikah masasına oturmasını beklediği çiftin "fikir ayrılıkları yüzünden" ilişkilerini noktaladığı öğrenildi.

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Etiketler Ulaş Tuna Astepe cansu baydar aşk ilişki yakışıklı oyuncu genç yönetmen güzel yönetmen
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