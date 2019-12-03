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  3. 03 Aralık 2019 16:27

Türkiye'nin ilk ''Trans Erkek Modellik'' yarışması

Türkiye'nin ilk trans modeli olan Çağla Akalın, Türkiye'de ilk kez 'Trans Erkek Modellik' yarışması düzenleneceğini açıkladı.

Türkiye'nin ilk ''Trans Erkek Modellik'' yarışması
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Türkiye'nin ilk trans modeli olan Çağla Akalın yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Akalın İstanbul’da ilk kez ‘Trans Erkek Modellik’ yarışması düzenleyecek. Snob Magazin’in haberine göre; 19 Aralık 2019’te Maslak’ta düzenlenecek yarışma öncesi açıklama yapan Çağla Akalın, şunları söyledi:

“Türkiye’de ilk defa yapılacak olan Trans Erkek Modellik yarışmasına davetlisiniz. Pek çok şarkıcının sahne alacağı gecede Gogoboy, Gogogril, Zenne ve çok ilginç şovlar sizleri bekliyor. Loca ve stant için şimdiden rezerve yaptırın, sonra bana yer kalmamış demeyin.”

JÜRİ KOLTUĞUNDA NESLİHAN DOĞRUSÖZ VAR

Yarışmanın jürilerinden biri de İşte Benim Stilim yarışmasından tanıdığımız ve daha sonra cinsiyet değişikliğiyle gündem olan Neslihan Doğrusöz.

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