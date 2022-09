Türkiye'nin Oscar aday adayı belli oldu

95. Akademi Ödülleri, En İyi Uluslarası Film kategorisi için Türkiye'nin aday adayı belli oldu.

95. Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film dalında, Türkiye adayını belirlemek üzere değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 10 filmin değerlendirildiği Seçici Kurul'da, yapımcılığını Vildan Erşen'in, yönetmenliğini Tayfun Pirselimoğlu'nun üstlendiği Kerr, Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film adayı olarak belirlendi.

Türkiye'nin Oscar adayı Kerr filminin konusu nedir?

Can, yaşlı babasının cenazesi için geldiği kasabada bir cinayete tanık olur. Polise başvuran Can'ın ifadesi alındıktan sonra kasabadan ayrılmasına izin verilmez. Babasının tuhaf arkadaşlarıyla tanışmaya başlayan Can'ın kapana kısılıp kaldığı kasabada tuhaf şeyler yaşanmaya başlamıştır. Can, ölen babasının terzi dükkânında katille yeniden karşılaşınca büyük bir korkuya kapılır. Öte yandan kasabada kuduz köpekler nedeniyle karantina ilan edilmiştir. Bilinmeyen bir suçla itham edildiğini öğrendiğinde daha da dehşete kapılan Can, başka çaresi kalmadığından kasabadan kaçmaya karar verir. Ancak kasabada imha ekipleri devriye gezmektedir. Artık tüm ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Çıkışı olmayan bir arafa dönüşmüş olan kasaba neredeyse bir deliliğin eşiğine gelmiştir.

Tayfun Pirselimoğlu kimdir?

Trabzon'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni bitirdikten sonra Viyana'ya gitti ve Hochschule für Angewandte Kunst'ta (Viyana Uygulamalı Sanatlar Akademisi) resim eğitimi aldı. Yurtiçinde ve yurt dışında birçok sergi açan Pirselimoğlu, kuruluşuna katıldığı bağımsız bir sanat inisiyatifi olan Akademie Genius'ta ve çeşitli platformlarda resim ve sinema atölyelerinde dersler verdi. Sinema kariyerine senarist olarak başlayan Pirselimoğlu yönetmen olarak ilk kısa filmi Dayım'ı 1999'da, Il Silenzio e d'Oro'yu (Sükut Altındır) 2002’de gerçekleştirdi. Bu filmlerin senaristliğini ve yapımcılığını da üstlendi.

6 roman ve 3 hikaye kitabı var

Pirselimoğlu ilk uzun metrajlı filmi olan, senaryosunu da yazdığı Türkiye-Almanya ortak yapımı Hiçbiryerde'yi 2002 yılında çekti. Sonrasında gelen Rıza (2007), Pus (2009 Türkiye-Yunanistan ortak yapımı) ve Saç'ı (2010 Türkiye-Yunanistan ortak yapımı) yönetmen, senarist ve yapımcı olarak hayata geçirdi. Yönetmeni ve senaristi olduğu Ben O Değilim (Türkiye-Yunanistan-Fransa ortak yapımı) filmini 2013 yılında çekti. Yol Kenarı - 2017 (Türkiye-Fransa-Yunanistan ortak yapımı) filmi yurtiçi ve yurtdışında birçok festivale katıldı ve ödüller aldı. Filmleri ile ulusal ve uluslararası çok sayıda ödüle layık görülen Pirselimoğlu'nun altı roman ve üç hikaye kitabı vardır.