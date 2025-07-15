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Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu

Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu
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Türkiye, 98'inci Akademi Ödülleri'nde ‘En İyi Uluslararası Film' dalında Murat Fıratoğlu'nun ‘Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' adlı filmiyle yarışacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, sinema alanındaki meslek birliklerinin temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Türkiye Oscar Seçim Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, başvuran 14 film arasından ‘Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' oy çokluğuyla Türkiye'nin Oscar adayı olarak belirlendi.

2024 yapımı film, tarım işçisi Eyüp'ün, domates kurutma işinde emeğinin karşılığını alamadığı patronu Hemme'yi öldürmek üzere Siverek'te çıktığı öfke dolu bir günlük yolculuğu konu alıyor. Filmin yönetmenliğini, senaristliğini ve başrolünü Murat Fıratoğlu üstlenirken, oyuncu kadrosunda yönetmenin akrabaları ve bölge halkı yer alıyor.

Dünya prömiyerini 28 Ağustos-7 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen 81'inci Venedik Uluslararası Film Festivali'nin ‘Orrizonti' (Ufuklar) bölümünde yapan film, burada ‘Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Ardından, 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen 31'inci Adana Altın Koza Film Festivali'nde ‘En İyi Film' ödülünün sahibi oldu.

İHA

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Etiketler Türkiye'nin Oscar adayı oscar adayı oscar Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri
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