Türkiye'nin tescilli güzeline Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltı

Miss Globe 2009 Türkiye Güzellik Kraliçesi seçilen Banu Öztürk Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Miss Globe Türkiye Güzellik Kraliçesi seçilen Banu Öztürk hakkında sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Sabah gazetesinin haberine göre Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Öztürk gözaltına alınarak Emniyete götürüldü.

Banu Öztürk kimdir ?

Banu Öztürk, 7 Mart 1985'de doğdu. Florida International Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Amerika'da tiyatro, müzik ve dans eğitimi aldı. Öztürk, 2009 yılında da Miss Globe Türkiye Kraliçesi seçildi.

Oyunculuk kariyerinde "Avrupa Yakası", "Adanalı", "Derman", "Geniş Aile", "Şen Yuva" ve "Güzel Çirkin" gibi televizyon dizilerinde rol aldı.

2014 yılında iş insanı İsmail Akay ile evlenen Banu Öztürk'ün bu evlilikten bir oldu. 2017 yılında boşanan Öztürk, maddi zorluklar nedeniyle bir süre kadın sığınma evinde kaldı.

Sabah Gazetesi