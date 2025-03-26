  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Türkiye'nin tescilli güzeline Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltı

Türkiye'nin tescilli güzeline Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltı

Türkiye'nin tescilli güzeline Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltı
Güncelleme:

Miss Globe 2009 Türkiye Güzellik Kraliçesi seçilen Banu Öztürk Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Miss Globe Türkiye Güzellik Kraliçesi seçilen Banu Öztürk hakkında sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Sabah gazetesinin haberine göre Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Öztürk gözaltına alınarak Emniyete götürüldü.

Banu Öztürk kimdir ?

Banu Öztürk, 7 Mart 1985'de doğdu. Florida International Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Amerika'da tiyatro, müzik ve dans eğitimi aldı. Öztürk, 2009 yılında da Miss Globe Türkiye Kraliçesi seçildi.

Oyunculuk kariyerinde "Avrupa Yakası", "Adanalı", "Derman", "Geniş Aile", "Şen Yuva" ve "Güzel Çirkin" gibi televizyon dizilerinde rol aldı.

2014 yılında iş insanı İsmail Akay ile evlenen Banu Öztürk'ün bu evlilikten bir oldu. 2017 yılında boşanan Öztürk, maddi zorluklar nedeniyle bir süre kadın sığınma evinde kaldı.

Sabah Gazetesi

Etiketler miss globe Türkiye Güzellik Kraliçesi banu öztürk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gösterilerde ilginç anlar... Polis az kalsın bir polisi gözaltına alıyordu! Gösterilerde ilginç anlar... Polis az kalsın bir polisi gözaltına alıyordu! Korkak hırsızların kuyumcudaki silahlı soygun girişimi kamerada! Korkak hırsızların kuyumcudaki silahlı soygun girişimi kamerada! AK Partili milletvekillerinden Espressolab'a ''destek'' ziyareti AK Partili milletvekillerinden Espressolab'a ''destek'' ziyareti Bir ülkede daha kadınlara zorunlu askerlik geliyor Bir ülkede daha kadınlara zorunlu askerlik geliyor Sabancı'nın ardından şimdi de Anadolu Grubu'nda bir devrin sonu! Sabancı'nın ardından şimdi de Anadolu Grubu'nda bir devrin sonu! Gündeme bomba gibi düşen Kemal Kılıçdaroğlu iddiası Gündeme bomba gibi düşen Kemal Kılıçdaroğlu iddiası Türk bilim insanlarından ''implant'' tedavisinde her şeyi değiştirecek adım Türk bilim insanlarından ''implant'' tedavisinde her şeyi değiştirecek adım Türk bisikletçi 8 bin km'lik çocukluk hayali için yola çıktı Türk bisikletçi 8 bin km'lik çocukluk hayali için yola çıktı Siyasete, ekonomiye, mola... Yılın magazin bombası patladı: ''Ronaldo Türk tenisçiyle aşk yaşıyor'' Siyasete, ekonomiye, mola... Yılın magazin bombası patladı: ''Ronaldo Türk tenisçiyle aşk yaşıyor'' Merkez Bankası güncel enflasyon tahminlerini açıkladı Merkez Bankası güncel enflasyon tahminlerini açıkladı
Tek bir SMS 10 kilometrelik trafik kuyruğuna neden oldu Tek bir SMS 10 kilometrelik trafik kuyruğuna neden oldu Protestolara katılan öğrencinin pasaportunu iptal edip git ekrem İmamoğlu'ndan al dediler! Protestolara katılan öğrencinin pasaportunu iptal edip git ekrem İmamoğlu'ndan al dediler! 17 yaşındaki çocuk, kahveyi basıp ölüm saçtı! 17 yaşındaki çocuk, kahveyi basıp ölüm saçtı! Yunan askerleri ''bağımsızlık'' günlerinde açık açık kaşındı! Yunan askerleri ''bağımsızlık'' günlerinde açık açık kaşındı! Durmak yok, zamlara devam! Benzinin ardından bir dev zam da motorine geldi! Durmak yok, zamlara devam! Benzinin ardından bir dev zam da motorine geldi! Masmavi cennet çamura döndü, toplu balık ölümleri korkuttu Masmavi cennet çamura döndü, toplu balık ölümleri korkuttu Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu... Bayram boyunca sağanak yağış var! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu... Bayram boyunca sağanak yağış var!