Türkiye'nin ünlü oyuncusu meslektaşlarına isyan etti: ''Yazıklar olsun!''

Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Necdet Kökeş için düzenlenen anma töreninde konuşan Nur Sürer, katılımın az olmasına tepki gösterdi. Sürer, Yeşilçam'da oynayan oyunculara seslenerek "Yazıklar olsun" dedi.

Oyuncu Nur Sürer, Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Necdet Kökeş için düzenlenen veda törenine katılımın az olmasına tepki gösterdi.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Necdet Kökeş, 2 Şubat Pazartesi, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Kökeş için Taksim Atlas Sineması'nda veda töreni düzenlendi.

Törene katılımın az olması dikkat çekti.

Törende konuşan oyuncu Nur Sürer, katılımın düşük olmasına tepki gösterdi.

Yeşilçam’da başrol oynayan oyuncuların törende yer almamasını eleştiren Sürer, şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilçam'da o dönem başrol oynayan kadın ya da erkek oyuncuları görmek isterdim. Kimse yok... Onlar 250-280 filmde başrol oynadılarsa Necdet ve diğerleri 1500 filmde falan oynadılar. Sonuçta elimizde ne var, şu sokakta sadece dönemden yaşayan arkadaşları... Yazıklar olsun!"

Türk sinemasında çok sayıda filmde rol alan Necdet Kökeş, özellikle Battal Gazi serisinde hayat verdiği Zıpzıp karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Kökeş, Taksim Camii'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Ayazağa Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

