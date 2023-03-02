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  3. Türkiye'yi terk edip ABD'ye yerleşmişti! Erdem Baş'tan gündem olan paylaşım

Türkiye'yi terk edip ABD'ye yerleşmişti! Erdem Baş'tan gündem olan paylaşım

Türkiye'yi terk edip ABD'ye yerleşmişti! Erdem Baş'tan gündem olan paylaşım
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Geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'yi terk eden oyuncu Erdem Baş sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Ayrılsak da Beraberiz, Çocuklar Duymasın ve Seksenler gibi dizilerde aldığı rollerle tanınan oyuncu Erdem Baş, kısa süre önce Türkiye'yi terk ederek Amerika'ya yerleşti.

Daha önce ABD ile Türkiye arasındaki market fiyatlarını karşılaştırması, satın aldığı aracı tanıtması ve iPhone videosuyla gündeme gelen Erdem Baş ülkemizde yaşanan depremlerden sonra zaman zaman Türkiye hakkında da paylaşımlar yapıyor.

DİKKAT ÇEKEN NOT
Oyuncu Erdem Baş son olarak bir alıntı yaptı ve paylaşıma da "Taraf tutmalıyız… Susmak eziyet edeni cesaretlendir, eziyet çekeni değil" notunu düştü.

 

Erdem Baş'ın bu paylaşımına yorum yağdı. Kimi "Uzaktan konuşmak kolay" derken kimi de oyuncuya "Helal olsun yaz be" yorumlarında bulundu.

Etiketler türkiye erdem baş türkiyeyi taraf
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