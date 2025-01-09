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Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın avukatından yeni hamle

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Yasadışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz edildi.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz 'Yasadışı bahise teşvik' soruşturması kapsamında dün tutuklanarak cezavine gönderildi. Kerimcan Durmaz'ın avukatı Müge Doğan sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Doğan 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne müvekkili Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz dilekçesi verdi. 

"BİLGİM OLSA İZİN VERMEZDİM"

İfadesinde suçlamaları kabul etmediğini belirten Durmaz, "Ben sahne almak için orada bulunuyordum. Farklı bir amacım yoktu. Yasadışı bahis reklamı yapılacağından haberim bile yoktu. Zaten ben kendi sosyal medyamdan paylaşım yaptığımda da kesinlikle arkamda bulunan led de bahis reklamının olmamasına dikkat ettim. Zaten bilgim olsaydı buna kesinlikle izin vermezdim" dedi.

Yasadışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz edildi.

DHA

Etiketler kerimcan durmaz Tutuklama Yasa dışı bahis
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