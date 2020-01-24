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  3. 24 Ocak 2020 19:40

TV8 ekranlarına bir yeni dizi daha

TV8 ekranlarında yeni bir dizi ekrana gelmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncuların kadrosunda yer aldığı sürpriz dizinin yayın tarihi, paylaşılan fragmanla duyuruldu.

TV8 ekranlarına bir yeni dizi daha
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Başrollerini Zihni Göktay, Zuhal Yalçın, Levent Akkök, Ceylan Yılmaz, İsa Telci, Ayça Bildik, Mustafa Çelik, Buse Narcı, Gülten Çelik ve Yaşar Mahmutoğlu’nun paylaştığı, senaryosunu Önder Açıkbaş’ın yazdığı Şaşkınbakkal 216, 25 Ocak Cumartesi TV8’de başlıyor.

Şaşkınbakkal 216; Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal’da yaşayan bir ailenin etrafında gelişen komik olayları ele alıyor. 

ŞAŞKINBAKKAL 216'NIN KONUSU

Evin dediğim dedik abisi Remzi iş için Japonya’ya gider. Orada otomobil yedek parça fuarını unutup, Uzakdoğu felsefi eğitimi alır ve yurda yaşam koçu olarak geri döner. Anne ve babası oğullarını görebilmenin mutluluğunu yaşarken, Kız kardeşi bu durumdan hiç memnun olmaz. Mahalleli ise hafif kaba ve dediğim dedik Remzi’yi çok özlemiştir. Remzi’nin bu dönüşü Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal’da eğlenceli olayların yaşanmasına neden olacaktır!
 

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Şaşkınbakkal 216
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