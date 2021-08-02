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  3. Twitter'dan böyle isyan etti: Neden müdahale etmiyorsunuz? Neden yalnız kaldı koca ülke

Twitter'dan böyle isyan etti: Neden müdahale etmiyorsunuz? Neden yalnız kaldı koca ülke

Twitter'dan böyle isyan etti: Neden müdahale etmiyorsunuz? Neden yalnız kaldı koca ülke

Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınları devam ederken oyuncu Hazal Kaya sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Orman yangınlarına yapılan müdahalenin yetersiz kaldığını söyleyen Hazal Kaya kendisine ait resmi sosyal medya hesabından “Göz göre göre yanıyor cennetimiz!!Litrelik sularla yangın söndürmeye çalışıyor insanlarımız. Sönen yerler soğutma çalışması yapılmadığı için tekrar alev alıyor! Nerdesiniz ya? !Neden müdahale etmiyorsunuz? Neden yalnız kaldı koca ülke?!#havadanmüdahaleistiyoruz” ifadelerini kullandı.

Etiketler hazal kaya paylaşım twitter orman yangını
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