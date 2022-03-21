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Üç Kız Kardeş dizisine sürpriz transfer

Üç Kız Kardeş dizisine sürpriz transfer

Kanal D’nin sevilen dizisi "Üç Kız Kardeş" dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Üç Kız Kardeş’in kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Ünlü oyuncu; manken ve sunucu Murat Parasayar, kadroya katıldı. Haberi, ‘Son iki gün’ diyerek duyuran Murat Parasayar, dizide Doktor Metin karakterine hayat verecek.

 ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU 

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan’ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş’ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin’se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

 

Etiketler Murat Parasayar üç kız kardeş
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