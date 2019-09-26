Üçlü ilişki rezaletinde ikinci perde

Ünlü oyuncu, kendisinden 15 yaş büyük eski eşinin olay yaratan iddiasına cep telefonu numarasıyla yanıt verdi.

ABD'li aktris Demi Moore (56), 'İnside Out' adlı kitabı ile günlerdir magazin gündeminden inmiyor.

Kendisinden 15 yaş küçük Ashton Kutcher ile 2005-2013 yılları arasında evli kalan 56 yaşındaki oyuncu, kitabında bu evlilikle ilgili flaş iddialara yer verdi.

Demi Moore, hayatını anlattığı kitabında, "Ashton beni 21 yaşındaki bir kadınla aldattı. Ayrıca üçlü cinsel ilişkiye zorladı" ifadelerini kullandı.

Ashton Kutcher, hayranlarını şoke eden 'üçlü ilişki' iddiasına yanıt verdi.

41 yaşındaki aktör, önceki gün Twitter'a "Gerçekten iğneleyici bir tweet atacaktım. Ama sonra oğluma, kızıma ve eşime bakıp tvveeti sildim" mesajını yazdı.

Dünyaca ünlü oyuncu, "Gerçeği öğrenmek isteyen bana mesaj atsın" tweetinde, telefon numarasını da paylaştı.

2015'ten bu yana Mila Kunis ile evli olan Ashton Kutcher'in bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor.

Demi Moore, 15 yaşındayken annesiyle barlara gittiklerini ve bir gece eve döndüklerinde, annesinin 500 dolar karşılığında bir erkeğin ona tecavüz etmesine göz yumduğunu da açıkladı.

Şoke eden itirafını sürdüren Moore, tecavüzcüsünün kendisine, “Annen tarafından fuhuş yapmaya sürüklenmek nasıl bir duygu?” diye sorduğunu da aktardı.

Olay kitapta, ünlü oyuncunun yaşadığı korkunç olaydan, “Bu bir tecavüz ve kahreden bir ihanetti” cümlesiyle ifade edildi.

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Güzel oyuncudan şok itiraf: Annem bana tecavüz edilmesine göz yumdu