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  3. 13 Kasım 2019 13:53

Uğur Güneş’in gizemli aşkı ortaya çıktı

‘Felakat tellalı’ lakabıyla tanınan ses sanatçısı Onur Akay’dan bu sefer ölüm ve hastalık haberi yerine aşk haberi geldi. Akay, oyuncu Uğur Güneş’in şarkıcı Reyhan Cansu ile aşk yaşadığına dair kendi internet sitesinde bir yazı kaleme aldı.

Uğur Güneş’in gizemli aşkı ortaya çıktı
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‘Bir Zamanlar Çukurova' isimli dizide ‘Yılmaz’ karakterine can veren oyuncu Uğur Güneş’in bir dönem teknik direktör Levent Eriş ile evli olan şarkıcı Reyhan Cansu ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Onur Akay bu aşkı şu ifadelerle duyurdu “Bir kaç arkadaşımla önceki gün Ortaköy’de sohbet ediyordum. Sohbet esnasında oyuncu Uğur Güneş’in şarkıcı Reyhan Cansu ile aşk yaşadığını duyunca şoke oldum. Masadaki arkadaşlarımın bana fotoğrafları göstermesiyle çok şaşırdım” ifadelerini kullandı.

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Uğur Güneş
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