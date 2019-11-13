Uğur Güneş’in gizemli aşkı ortaya çıktı

‘Bir Zamanlar Çukurova' isimli dizide ‘Yılmaz’ karakterine can veren oyuncu Uğur Güneş’in bir dönem teknik direktör Levent Eriş ile evli olan şarkıcı Reyhan Cansu ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Onur Akay bu aşkı şu ifadelerle duyurdu “Bir kaç arkadaşımla önceki gün Ortaköy’de sohbet ediyordum. Sohbet esnasında oyuncu Uğur Güneş’in şarkıcı Reyhan Cansu ile aşk yaşadığını duyunca şoke oldum. Masadaki arkadaşlarımın bana fotoğrafları göstermesiyle çok şaşırdım” ifadelerini kullandı.