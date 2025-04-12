Ümit Besen'den dikkat çeken miras ve vasiyet açıklaması

Usta sanatçı Ümit Besen, vasiyetiyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Vasiyetinin olmadığını belirten Ümit Besen, ''Ben hayattayken her şeyi ayarlayan bir insanım. Öldükten sonraya bırakmam hiçbir şeyi. Kavga dövüş olmaz. Benim çocuklarım pırlanta gibidir'' dedi.

Ünlü sanatçı Ümit Besen son dönemde vefat eden ünlü isimlerin ardından yaşanan miras kavgalarıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"KAVGA DÖVÜŞ OLMAZ"

Muhabir Online'ın haberine göre, Besen "Benim vasiyetim yok ki. Vasiyetim ne olabilir ki? Ben hayattayken her şeyi ayarlayan bir insanım. Öldükten sonraya bırakmam hiçbir şeyi. Kavga dövüş olmaz. Benim çocuklarım pırlanta gibidir. Herkes birbirine bağlıdır. Hepsinin de kışlığını, yazlığını, evlerini, arabalarını da almışımdır. Hepsi kendilerinindir."

"EN BÜYÜK MİRASI, BABALARININ BIRAKTIĞI İZDİR"

Bu konuda hiçbir kaygı taşımadığını belirten 68 yaşındaki sanatçı "Onların en büyük mirası, babalarının bıraktığı izdir, sevgidir, bestelerdir. En büyük sahip çıkacakları şey, babalarının karakteriyle ve onun duygularıyla onu yaşatacak şekilde yürümeleridir."