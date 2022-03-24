Ümit Besen'in eşi Emel Besen'e dolandırıcılık şoku

Ünlü şarkıcı Ümit Besen'in eşi Emel Besen kendisini avukatlık şirketinden arayarak dolandıran kişilerden şikayetçi oldu.

Telefon dolandırıcıları bu kez ünlü sanatçı Ümit Besen’in eşi Emel Besen'i hedef aldı. Emel Besen kendisini avukatlık şirketinden arayarak kargo ücreti adı altında para isteyen kişilerden şikayetçi oldu.

Emel Besen, ikametinde bulunduğu sırada İzmir alan kodlu bir numara tarafından arandı. Hukuk bürosundan aradıklarını söyleyen kişi ünlü şarkıcının eşine borcundan dolayı arandığını söyledi. Emel Besen'le konuşan kişi, 'Nisan 2020 tarihinde internet üzerinden bir ürün siparişi verdiğinizi görüyoruz. Ürünün adresinize gönderildiğini ancak teslim edilmediği için ürünün iade edildiğini görüyoruz. Bu nedenle 120 liralık bir kargo bedeli ödemeniz gerekiyor. Aksi takdirde hakkınızda icra takibi başlatacağız' diye konuştu.



Emel Besen borcu olmadığını belirterek telefonunu kapattı ancak hukuk bürosundan aradığını iddia eden kişiler Besen'in peşini bırakmadı. Bir süre sonra aynı kişiler tekrar arayarak ödeme yapılmadığını gördüklerini gün içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde icra takibi açacaklarını tekrar ettiler. Emel Besen telefondaki kişilere borcu olmadığını söyleyince bu kez 'Borcunuzun olmadığını onaylıyor musunuz?' diye sordu.

Ünlü şarkıcının eşi 'Onaylıyorum' cevabı verince bu durumun aleyhinde kullanılabileceğini düşünerek soluğu savcılıkta aldı. Telefonla kendisinin dolandırılabileceğini düşünen Emel Besen savcılıkta ifade verdi.

Verdiği ifadesinde, kimseye borcu olmadığını ancak icra takibi yapılacağı tehdidiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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