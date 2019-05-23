Umreye gitmişti... Açık fotoğraflarını sildi !

Umreye giden sosyal medya fenomeni Merve Sanay, Instagram hesabından açık fotoğraflarının hepsini kaldırdı.

Sosyal medyada cesur pozlarıyla tanınan Merve Sanay geçtiğimiz günlerde umre ziyareti için kutsal topraklara gitmişti.

BÜTÜN FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Ramazan ayında annesi için Medine'ye gittiğini söyleyen Merve Sanay'dan şaşırtan bir hamle geldi. Sanay umre ziyaretinden birkaç gün sonra sosyal medya hesabından bütün cesur fotoğraflarını sildi. PAYLAŞIMI GÖRENLER ŞAŞIRMIŞTI

Instagram'daki cesur pozları nedeniyle sık sık eleştirilen Sanay'ın kutsal topraklardan yaptığı paylaşımı gören takipçileri çok şaşırmıştı.