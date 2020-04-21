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  3. 21 Nisan 2020 15:34

Umut Demirdelen vefat etti

Akciğerindeki kronik rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle yoğum bakımda tedavi altına alınan usta oyuncu Umut Demirdelen, hayata gözlerini yumdu.

Umut Demirdelen vefat etti
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Umut Demirdelen, sodyum değerlerindeki düşüklük nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Usta oyuncuya burada 3 kez corona virüsü testi yapılmış, 3 testin sonuçları da negatif çıkmıştı.

Öğlen saatlerinde vücudundaki değerlerin iyileştiği ve durumunun iyiye gittiği bildirilen Umut Demirdelen, ne yazık ki hayata tutunamadı. Demirdelen, 67 yaşında vefat etti.

 ‘Şehnaz Tango’, ‘Üvey Baba’ gibi dizilerde rol alan Devlet Tiyatrosu oyuncusu 67 yaşındaki Umut Demirdelen, aynı zamanda Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde ‘Amerikalı Üstad’ rolü ile boy göstermişti.

Sözcü

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Umut Demirdelen
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