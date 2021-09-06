Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya için mekan kapattı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın, işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden Evirgen'in, sevgilisi için mekan kapattığı öne sürüldü.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra iş adamı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Ancak aşk iddiasını yalanlayan Sarıkaya Demirhisar ile sadece arkadaş olduklarını söyledi. Güzel oyuncunun adı şimdilerde de işletmeci Umut Evirgen ile anılmaya başlandı.

SEVGİLİSİ İÇİN MEKANINI KAPATTI

Milliyet'te yer alan habere göre, daha önce Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun gibi isimlerle aşk yaşayan yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen, sevgilisi Serenay Sarıkaya'yla rahat zaman geçirmek için yeni yeni yöntemlere başvurduğu ileri sürüldü. Sevgilisiyle zaman geçirmek isteyen Evirgen, içeride 5-6 müşterinin olduğu dakikalarda giriş yapan Sarıkaya için mekanı kapattı. Çalışanlara talimat veren işletmeci, o dakikadan sonra içeriye kimseyi aldırmadığı iddia edildi.