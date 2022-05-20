Umut Evirgen’in yeni filminde ''Selin Şekerci'' sürprizi

“İyi Yemek Öldürür”, “Ben Bir Denizim” ve “Kimya” filmleri büyük beğeni toplayan Umut Evirgen, yeni projesiyle seyirci karşısına çıkacak.

“İyi Yemek Öldürür”, “Ben Bir Denizim” ve “Kimya” filmleri büyük beğeni toplayan Umut Evirgen, yeni projesiyle de çok iddialı…

Evirgen’in yeni filminin adı ‘Annesinin Kuzusu”… Evirgen yönetmen koltuğuna oturacağı yeni filminin senaryosunu çok özel bir isim olan Feride Çiçekoğlu’yla beraber yazdı.

Evirgen’in yakında sete çıkacağı proje Türkiye’nin en etkili oyuncularını da buluşturdu.

Filmin kadrosunda Selin Şekerci, Necip Memili, Kubilay Aka, Hatice Aslan ve Tansu Taşanlar yer alıyor.