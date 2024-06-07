Ünlü aktör hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü ABD'li aktör Tom Bower, 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Sinema dünyasının sevilen aktörlerinden Tom Bower, 86 yaşında hayatını kaybetti. Bruce Willis ile birlikte rol aldığı "Zor Ölüm 2" (Die Hard 2) filmiyle hafızalara kazınan Bower, birçok farklı türde dizi ve filmdeki başarılı performanslarıyla tanınıyordu.

Bower'ın baldızı Mary Miller, ABD medyasına yaptığı açıklamada, ünlü oyuncunun 30 Mayıs'ta Los Angeles'taki evinde uykusunda yaşamını yitirdiğini belirtti.

Tom Bower, "Zor Ölüm 2" filminde Bruce Willis'in canlandırdığı John McClane karakterinin havaalanındaki teröristleri engellemesine yardımcı olan temizlik görevlisi Marvin rolüyle büyük beğeni toplamıştı. Ancak Bower'ın kariyeri bu rol ile sınırlı kalmadı. Kariyeri boyunca "Law & Order", "West Wing", "Grey's Anatomy", "Criminal Minds" gibi popüler dizilerde de önemli roller üstlendi.

Sanat dünyasında ışıltılı bir kariyere sahip olan Bower, her projede izleyicilere farklı karakterler sunmayı başardı. Kendine özgü oyunculuk tarzı ve karakterlere kattığı derinlik ile izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Bower'ın son rolü ise Bob Odenkirk'in başrolünü üstlendiği 2023 yapımı "Lucky Hank" filminde oldu.