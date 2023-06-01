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Ünlü aktör tecavüzle suçlanıyor

Ünlü aktör tecavüzle suçlanıyor
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ABD'li aktör Danny Masterson, kadınların içkilerine uyuşturucu atıp onlara cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

“That 70s Show”daki rolüyle tanınan aktör Danny Masterson (47), çarşamba günü Los Angeles’ta bir mahkemede yargılandı ve iki kişiye tecavüzden suçlu bulundu. 

Yedi kadın ve beş erkekten oluşan jürinin kararı sonrası, ünlü oyuncu adliyeden elleri kelepçeli çıkarıldı.

Hepsi de Scientology Kilisesi’nin eski üyeleri olan üç kadın, aktörü 2001-2003 yılları arasında Hollywood’daki evinde cinsel saldırıyla suçluyor. Jüri üyeleri, Masterson’ın bir kız arkadaşına daha tecavüz ettiğini iddia eden üçüncü kişi hakkında bir karara varamadılar.

Scientology Kilisesi’ndeki nüfuzunu kullandığı iddia edilen ünlü oyuncu, ilk kez 2017’de #MeToo hareketi zirvedeyken tecavüzle suçlanmıştı.

Etiketler Danny Masterson tecavüz suçlama tecavüz suçlaması
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