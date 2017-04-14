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  1. 14 Nisan 2017 14:54

Ünlü çift Amerika'ya yerleşiyor

Aralık 2015'te evlenen Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak çifti Amerika'ya yerleşiyor.

Ünlü çift Amerika'ya yerleşiyor
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Aralık 2015'te evlenen evlenen oyuncu çift Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın, Amerika'ya yerleşmeye karar verdiği iddia edildi.

Sabah yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde  Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çiftiyle ilgili bir iddia ortaya attı. Oyuncu çiftin Amerika'ya yerleşeceğini ileri süren Cankurt'un "Kızları İçin Yeni Bir Hayat Kuracaklar" yazısı şöyle:

Mutlu evliliklerini Okan Ali adını verecekleri oğulları ile taçlandıracak olan çift, Amerika'ya yerleşiyor.

Ceyda Düvenci, 6 yaşındaki kızı Melisa'nın serebral palsi (CP) hastalığından dolayı zaten her yaz Temmuz-Ağustos aylarında ABD'ye gidiyordu. Ancak çiftin bu kez 15 Mayıs'ta ABD'ye gideceğini öğrendim.

BOYA-BADANA ŞİRKETİ KURDULAR

Çünkü 5.5 aylık hamile olan Ceyda Düvenci ile eşi, Melisa için ABD'ye yerleşmeye karar vermiş. 'Orada ne iş yapacaklar?' diye sorarsanız, hemen söyleyeyim: Boya-badana ve tadilat işleriyle ilgili bir şirket kurmuşlar.

New Jersey'den bir ev satın alan çift, doğumdan önce evlerini dayayıp döşemek ve düzenlerini kurmak için gidiş tarihlerini öne çekmiş.

Kızları Melisa için Türkiye'deki şanı şöhreti bırakıp Amerika'da boya-badana işlerine soyunan ve gurbette sıfırdan yeni bir hayat kurmayı göze alan ünlü çifti canı gönülden kutluyorum. Umarım her şey gönüllerince olur."

Sabah

bülent şakrak , ceyda düvenci