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  3. 31 Temmuz 2019 23:16

Ünlü çift ayrıldıklarını açıkladı !

Son zamanlarda ekranların sevilen dizisi olan Çukur dizisinde oyunculuğuyla göz dolduran Kubilay Aka, sevgilisi Miray Daner'den ayrıldığını sosyal medyadan açıkladı.

Ünlü çift ayrıldıklarını açıkladı !
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Ünlü oyuncu Kubilay Aka, sosyal medya hesabından sevgilisi Miray Daner ile ilişkisinin sona erdiğini duyurdu.

Ünlü oyuncu ayrılık kararını Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Söyleyecek çok fazla şey var, susacak da... Ortak kararımız doğrultusunda ayrılmaya karar verdik. Bundan sonrası için dostluğumuz baki kalacak sevgimse ebedi. İki buçuk seneye yakın olan ilişkimizde her şeye karşı dimdik durduk ilişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım. Bu yüzden bir ihanet söz konusu bile olamaz. Hoşçakal Miroşum, mavim, huzurum, her şeyim. Sen hep çok özel olacaksın, ben de hep yanında senin destekçin olacağım."

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