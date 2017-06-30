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  3. 30 Haziran 2017 12:57

Ünlü çifti ''para'' ayırdı !

İrem Derici ve Lider Şahin ayrılığının perde arkasından ''para'' çıktı.

Ünlü çifti ''para'' ayırdı !
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Yaklaşık bir yıldır büyük aşk yaşayan İrem Derici ve Lider Şahin ayrıldı. İkili birlikte çektirdikleri tüm fotoğrafları sosyal medya hesaplarından sildi.

AiLE KARŞI ÇIKMIŞTI

Eşi Rıza Esendemir'den boşandıktan sonra usta sanatçı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'le aşka yelken açan İrem Derici, sevgilisinin annesi Didem Şahin'in ilişkiye karşı çıkmasıyla zor günler yaşamıştı. Bir yılı aşkın süren ilişkiyi Şahin'in annesi de kabullenmiş görünüyordu.

ASIL SORUN PARA MI?

Sözcü'den Ömercan Altay'ın haberine göre; Şimdi kulislerde, İrem Derici'nin menajerliğini de yapan Lider Şahin'le iş anlaşmazlığı nedeniyle ayrıldığı konuşuluyor. İddiaya göre şarkıcıya konser ayarlayan Şahin'le Derici, para konusunda anlaşamayınca aile nedeniyle gerilen ipler tamamen kopmuş.

İREM TATİLDE, LİDER EVDE

Dedikodulara göre Derici, Antalya'da konser verdikten sonra Çeşme'deki evinde kendisini bekleyen Lider Şahin'e haber vermeden Bodrum'a tatile gidince ayrılık kaçınılmaz olmuş.

 

Sözcü

lider şahin , irem derici