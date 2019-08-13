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  3. 13 Ağustos 2019 16:18

Ünlü çiftin havuz romantizmi

3 ay önce ilk bebeklerini kucağına alan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Altan'ın, eşi Pelin Akil'in çenesinden öptüğü fotoğrafına beğeni yağdı.

Ünlü çiftin havuz romantizmi
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Oyuncu Anıl Altan ve Pelin Akil çiftinin ilk çocukları Lina ve Alin 3 ay önce dünyaya geldi. İkizlerini ve aile yaşantısını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan ünlü çiftten baş başa romantik bir bayram paylaşımı geldi.

"ÇENENİ ÇOK SEVİYORUM"
Havuz keyfi yapan sevimli çiftten Anıl Altan, eşi Pelin Akil'in çenesinden öptüğü pozunu Instagram hesabından paylaştı. Altan, "Seni gördüğümde söylemiştim çeneni ne çok sevdiğimi" notunu düştü.



Pelin Akil'in ise aynı karede eşinin burnunu öptüğü dikkatlerden kaçmadı. Romantik ikilinin bu paylaşımına hayranlarından beğeni yağdı.

anıl altan , pelin akil
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