SON DAKİKA
YÖK'TEN FLAŞ KARAR ! O BÖLÜMLERE ÖĞRENCİ ALINMAYACAK
YÖK'ten flaş karar ! O bölümlere öğrenci alınmayacak
YÖK'ten flaş karar ! O bölümlere öğrenci alınmayacak
Bayram ikramiyesiyle birlikte zamlı 3 maaş geliyor
Bayram ikramiyesiyle birlikte zamlı 3 maaş geliyor
SGK'dan kanser ilacı müjdesi: 18 ilaç daha ödeme listesinde
SGK'dan kanser ilacı müjdesi: 18 ilaç daha ödeme listesinde
Uçak bileti alacaklara kötü haber !
Uçak bileti alacaklara kötü haber !
Kırgız güzel yarışmaya damgasını vurdu
Kırgız güzel yarışmaya damgasını vurdu
Dolar müdahale dinlemiyor ! Yeniden yükselişe geçti
Dolar müdahale dinlemiyor ! Yeniden yükselişe geçti
Dev operasyon ! 189 kişi hakkında gözaltı kararı
Dev operasyon ! 189 kişi hakkında gözaltı kararı
Diri diri toprağa gömüp, taşlayarak öldürdüler !
Diri diri toprağa gömüp, taşlayarak öldürdüler !
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 10 Mayıs 2018 10:20

Ünlü çiftin kızlarına verecekleri isim belli oldu

Bebek bekleyen Şükran Ovalı-Caner Erkin çifti, kızlarına Mihran adını verecek.

Ünlü çiftin kızlarına verecekleri isim belli oldu
A+ A-

Altı aylık hamile olan Şükran Ovalı ve eşi Caner erkin, Rumelihisarı'nda görüntülendi.

"MİHRAN, ŞÜKRAN UYUMLU OLDU"

Kızına Mihran adını koyacak olan oyuncu, "Pakistan'da İndus Nehri'ne İslam yazarlarının verdiği bir isim. Bazı tarih kitaplarında da güneşin hazinesi olarak geçiyor. Bir de Mihran, Şükran uyumlu oldu" dedi.

"O DUYGUYU TADINCA ANLAYACAĞIM"

Erkin ise, "Kız babalarının şanslı olduğu söylenir" diyen muhabirlere, "Şükran'la olduğum için zaten şanslıyım. O duyguyu tadınca anlayacağım, henüz bilmiyorum" açıklamasını yaptı.

şükran ovalı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM