Ünlü fenomen Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Ünlü isimlerin de gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Ezgin Fındık hakkında yakalama kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu’ soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında uyuşturucu ve fuhuş suçlamaları ile yakalama kararı verildi.
Instagram’da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Ezgin Fındık, kanalında paylaştığı makyaj videolarıyla ünlenmişti. Ezgi Fındık, paylaştığı cesur pozlarla da adından sıkça söz ettiriyor
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol