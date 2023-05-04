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Ünlü fenomen İstanbul sokaklarını karıştırdı

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Dünyanın dört bir yanında danslarıyla olay olan sosyal medya fenomeni Noel Robinson’un İstanbul sokaklarındaki dans şovu ortalığı karıştırdı.

Instagram’da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan ‘neolgoescrazy’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan fenomen Noel Robinson dünyanın pek çok noktasında yaptığı dans performanslarıyla gündem yarattı. Danslarında izleyenleri sinirlendiren figürler sergileyerek kısa sürede fenomene dönüşen Robinson İstanbul’da sert tepki gördü. İstanbul’daki dans performansına sinirlenen bir kişi herkesin içinde Robinson’un boğazına yapıştı. O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

ÖNCE NE OLDUĞUNU ANLAMADI

Galata Kulesi’nin önünde dans eden Robinson kendisini izleyen bir kişinin yanına giderek havaya yumruk atar gibi figürler sergiledi. İlk anda Robinson’un dans ettiğini anlamayan adam boğazına yapıştı. Ardından ise dans ettiğini anlayınca gülümseyerek Robinson’u izlemeye başladı. Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

Etiketler dans dans şovu istanbul kavga tartışma neolgoescrazy Noel Robinson
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