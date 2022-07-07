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Ünlü futbolcu eşi için kesenin ağzını öyle bir açtı ki...

Ünlü futbolcu eşi için kesenin ağzını öyle bir açtı ki...

Eşi Sara Arfaoui'nin düğündeki sıkılmış tavırları gündem olan ünlü futbolcu İlkay Gündoğan'ın eşi için Bodrum'da 70 milyon TL'lik ev baktığı ortaya çıktı.

Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile memleketi Balıkesir'de evlenen İlkay Gündoğan düğünüyle gündemdeydi. Düıünde flaşlardan yorulan Sara Arfaoui daha sonra çiçeğiyle yüzünü kapatınca olay olmuştu. Çift düğünün ardından Bordum'da balayı yapmaya başladı.

Bodrum'da özel bir villada kalan çift, havuz başında görüntülendi. Takvim'in haberine göre; yıldız futbolcu, eşinin aşık olduğu tatil beldesinde ev arayışına girdi.

İlkay Gündoğan'ın ilk tercihinin fiyatları 70 milyon TL'ye kadar çıkan Cennet Koyu'ndaki lüks bir site olduğu iddia edildi.

 

 

Etiketler İlkay Gündoğan ev bodrum bodrum'da ev servet sara arfaoui
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