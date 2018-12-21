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  3. 21 Aralık 2018 13:03

Ünlü futbolcudan cinsel içerikli mesajla taciz

İngiltere'nin en büyük takımlarından Manchester United'da forma giyen Fransız futbolcu Antony Martial, bir modele DM'den cinsel içerikli mesajlar gönderdi, ada basını karıştı.

Ünlü futbolcudan cinsel içerikli mesajla taciz
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Manchester United'ın Fransız yıldızı Anthony Martial'in sevgilisinin hamile olmasına rağmen Paris'te bir gece kulübünde Malika Semichi'yle buluştuğu ve genç modele cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.

Buna göre Martial, hamile sevgilisini Fransa'nın başkenti Paris'teki bir gece kulübünde tanıştığı 20 yaşındaki model Malika Semichi'yle aldattı. Ada'nın en çok okunan gazetesi The Sun'a konuşan Semichi, Martial'in kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Başlangıçta nasıl olduğumu soruyordu ve aptalca selfieler gönderiyordu. Fakat daha sonra çok daha kişisel şeyler sormaya başladı. Hamile bir kız arkadaşı olduğunu biliyordum ama bunu aklımdan çıkarmaya çalıştım. Ne kadar yanlış olduğunu bilsem de bu durum hoşuma gidiyordu çünkü onu beğeniyordum. Şartlar başka olsaydı ilişkiyi devam ettirirdim."

Antony Martial , Malika Semichi
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