Ünlü grubun solisti uyuşturucu pazarlığında !

The Libertines grubunun konser turnesi kapsamında son olarak 5 Kasım’da Berlin’de sahneye çıkan Doherty, geçtiğimiz günlerde Fransa’nın başkenti Paris’te görüntülenmişti.

Fransız polisinden bu sabaha karşı Doherty hayranlarını şok eden bir açıklama geldi. İngiliz şarkıcı, Paris sokaklarında bir uyuşturucu satıcısıyla pazarlık yaparken yakalandı. 40 yaşındaki şarkıcının üzerini arayan polis iki gram kokaine ulaştı.

Ünlü modele büyük şok! Köpek zinciriyle bağlayıp evini soydularOlay yerinde gözaltına alınan Doherty, polis tarafından sorguya alındı. Fransız basınına yansıyan haberlere göre Doherty’ye herhangi bir suçlama yöneltilene dek 48 saat gözaltında tutulabileceği belirtildi.

İngiliz süpermodel Kate Moss’la yaşadığı çalkantılı ilişkiyle geçmişte sık sık gündeme gelen Doherty ve grubunun, 17 Kasım’da Lüksemburg’da ardından da Brüksel ve Utrecht’te konser vermesi bekleniyordu.